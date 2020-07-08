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    • 08.07.2020 07:22
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    'li 'deki ranta üyeleri isyan etti: Kandırıldık

    'li 'nin deniz ulaşımını özendirme iddiasıyla vapur ücretini 5 kuruş olarak açıklamasının altından çıkan milyonluk rant 'de de büyük rahatsızlık yarattı. UKOME üyeleri, 'Bize bütün hatlarda uygulanacak denildiği için indirime el kaldırdık, kandırıldık' diyerek tepki gösterdiler.

    CHP'li İBB'deki ranta UKOME üyelerini isyan etti
    İBB'nin deniz ulaşımını özendirme iddiasıyla vapur ücretini 5 kuruş olarak açıklamasının altından çıkan milyonluk rant 'de de büyük rahatsızlık yarattı.

    UKOME ÜYELERİ: KANDIRILDIK
    SABAH gazetesinin rantı ortaya çıkarmasının ardından gazetemizi arayan bazı UKOME üyeleri, 'Bize bütün hatlarda uygulanacak denildiği için indirime el kaldırdık, kandırıldık' diyerek tepki gösterdiler. Yeni ücretlendirmeden sadece Üsküdar-Beşiktaş, Beşiktaş-Kabataş hatlarını kullanan vatandaşlar yararlanamadı. Bu noktadaki hatlarda aslan payı 'nın.




    Ücretin güncellenmesini gündeme taşıyan Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Dentur Avrasya'nın sahiplerinin akrabası olan İBB Meclis üyesi Nurkal Dedetaş'ın gelini. Marifetli genel müdürün eşi Barış Dedetaş ise Matesis Denizcilik'in sahibi. Gemi mühendisi Dedetaş, Şehir Hatları'na genel müdür olunca ortaklarından olduğu bu şirketin yönetiminden ayrıldı. Gelin Dedetaş'ın Matesis'de tasarladığı 8 tekne iki yıldır Üsküdar- Beşiktaş-Kabataş hattında Dentur Avrasya bünyesinde çalışıyor. Turyol'un 60 tekne işletmecisi, 5 kuruşluk ücretten dolayı yolcunun Şehir Hatları'nı tercih edeceğine dikkat çekerek "Bizi batırıyorsunuz" resti çekti. "3 bin kişi buradan ekmek yiyiyor" diyen Turyol tekne sahiplerinin Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuru da sonuçsuz kaldı.


    ERHAN ÖZTÜRK / SABAH


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