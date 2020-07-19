'İNANIN BUNLAR TEK TEK BELİRLENDİ'

Devletimizin en üst düzey yetkilileri, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere 'kademeli serbestliğe geçiyoruz ama yeni tedbirler gelebilir' dedi. İran şimdi bu konuda yasaklara başladı, gitmek zorunda. Çünkü en kötü senaryoyu çizdi. 60 milyon insanın enfekte olabileceğini söyledi. Ülkemizde de biz yeniden yasaklarla karşılaşmak istemiyorsak, belirlenen ölçülerde... Kuaföründen, berberine, bankasına, PTT'sine, plajına kadar inanın bunları tek tek belirledi. Doğrusu değişik yerlere gittiğimde bilerek soruyorum 'hiç okudunuz mu' bunları diye... Çok iyi uygulanan yerler de var. Dün alışveriş merkezine gittim, çok iyiydi.

Özellikle fizik mesafede uyumda maske kadar başarılı değiliz. Bunlardan birisini ihmal ettiğiniz zaman bunun bize getirisinin faydasının ne kadar olacağını kestirmek mümkün değil. Şu anda kurumsal önlemler üzerine odaklanmalıyız.