Bizans'ın ilk çöküşü değil! 'Ayasofya kararı Yunanlıları çıldırttı'

Filis, bunun Türkiye'nin iç meselesi olduğunu söylüyor. Yunan halkının karardan rahatsız olmasına karşın Yunanistan'ın tek taraflı olarak bir eylemde bulunamayacağına bu noktada uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor.

Filis, Avrupa Birliği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yle ilişkileri riske edecek bir adım atıp atmayacağının bir soru işareti olduğunu söylüyor.

Son günlerde Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de doğal kaynak arama faaliyetlerini ilerletme planlarından bahsetmesi üzerine Avrupalı liderler Yunanistan'ın yaptırım çağrısını değerlendirmeye başladılar.