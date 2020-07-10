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    • 10.07.2020 10:38
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    • 10.07.2020 13:37
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    Son dakika: 'daki tekne faciasında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

    Son dakika haberine göre, 'da yeri tespit edilen tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 19'ya yükseldi.

    'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 3'ünün daha cesedine ulaşıldı.

    Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Çarpanak Adası açıklarında Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.

    Sabah saatlerinde bölgede yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 3 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda teknedeki 3 kişinin daha cesedine ulaştı.

    Bugün çıkarılan 6 cesetle birlikte ulaşılan ceset sayısı 19'a yükseldi.

    OLAY
    Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

    Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.

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