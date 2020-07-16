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    • 16.07.2020 10:31
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    Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı: 3 'lı etkisiz hale getirildi

    başarıyla devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, 'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 3 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Irak'ın kuzeyine PKK'ya bir darbe daha!

    Milli (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 'lı 3 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


    SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

    Hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.


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