



Sahte hesaplar üzerinden toplanan yasa dışı bahisten kazanılan paraların, Bitcoin hesabına dönüştürülerek Kıbrıs bağlantılı banka hesaplarına aktarıldığı ve şebeke üyelerinin tespit edilen hesaplarında yapılan incelemede yıllık kazançlarının yaklaşık 96 milyon lira olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan organizatör olduğu tespit edilen 9 şüphelinin Ankara'ya getirilerek soruşturmanın derinleştirildiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında söz konusu şüphelilerin yaklaşık 5 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.





