1.5 milyarlık organize vurgunun detayları ortaya çıktı: Mal varlıklarını eşine, kuzenine, çalışanlarına devretti

Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığına imza atan, Türkiye'de 14, yurtdışında 19 bankadan 1.5 milyar TL krediyi çekip ödemeyen, Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Haşmet Bedii Kürüm 'ün mal kaçırma operasyonu dudak uçuklattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuna göre, Kürüm bankalardan gelebilecek olası hacizler öncesinde hem kendi üzerindeki tapuları hem de şirket gayrimenkullerini organik bağlantıda olduğu kişilere devretti.Mal kaçırma operasyonu için 2016'da yapılan iflas erteleme başvurusu öncesinde düğmeye basıldı. 2014-2015 yılları arasında yüzlerce dönüm arazi muvazaalı olarak eski eşe, kuzenlere ve çalışanlara devredilmeye başlandı. Muğla Köyceğiz'de Haşmet Bedii Kürüm'ün malikindeki 7 parça arazi Ceviz Üretim Pazarlama adlı şirkete devredildi. Bu şirket, Kürüm'ün amca oğlunun kızının kocası Uğur Nalbantoğlu'na ait. Kocaeli , İzmir-Bayraklı, İstanbul-Ümraniye-Beşiktaş ve Bursa 'daki araziler Hatice Melek Kürüm'e (eski eş) satılmış gibi gösterildi. Tapuda maliki Kürüm Demir Sanayi olarak görülen, piyasa değeri 2 milyona yakın olan Silivri ve Çatalca'daki araziler ise eski çalışan Çiğdem Erçakallı'ya (Kürüm Demir'le organik bağlantılı olan Çağatay Uraz'ın kardeşi) devredildi. Böylece, üçüncü kişilere göstermelik devirlerle mallar gizlendi.Suç duyurusunda Kürüm'ün 2011'den bu yana yanında olan Şerafettin Kirpikli aracılığıyla da kendi mal varlığını gizlediği belirtildi. Buna göre, Kürüm'ün mallarıyla ilgili devir işlemlerini vekaleten yaptırdığı Kirpikli'ye ABD'de şirket kurdurduğu, Arnavutluk'taki şirketin hisselerini sattığı iddia edildi.

Türkiye bankacılık tarihinde filmleri aratmayacak vurgunu SABAH yazmıştı. Son 10 yılda meydana gelen en büyük banka dolandırıcılığına imza atan Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Haşmet Bedii Kürüm'ün, Türkiye'de 14, yurtdışında 19 bankayı, muhasebe kayıtlarında, bilançolarda oynamalar yapıp, fiktif senetler düzenleyip, muvazaalı satışlarla kredi çekerek dolandırdığı ortaya çıkmıştı.Kürüm'ün şirketlerin içini boşaltmak için yaptığı katakulliler de suç duyurusunda sıralandı. Hammadde alımı için peşin ödeme yapan şirket, ürün sattığı firmalardan alacaklarını 6 yıl vadeli senetlere yayılmış gibi gösterdi. Kredi aldığı bankalara da bu senetleri tek şirket üzerinde toplayarak İngiltere'de icra takibi yaptığını iletti. İflas ertelemeden önce harekete geçen Kürüm, Belmondere Business LP'ye alacakları devrettirdi. Geneva International Investment LLC'den kaynaklı alacaklar da aynı firmaya aktarılıp 6 yıl vadelendirildi. Radeon Import, Novometal D.O.O, Global Stell Project'den borç sözleşmeleri de Belmondere Business'a devredildi. Ancak senetlerin hiçbiri kayıt altına alınmadı. Senetlerin gerçek bir ticari ilişkiden olup olmadığı kanıtlanamadı. Kürüm Demir'in 389 milyon TL tutarındaki alacak hesabının fiktif işlemlerden kaynaklandığı firmanın içini boşaltmak için fon transferi yaptığı belirtiliyor.