Son 24 saatte 1014 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 199 bin 834 oldu. Bakan Koca en düşük vefat sayısı olan 13 Haziran'ı örnek göstererek uyarıda bulundu.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı'na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini söyledi.
Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade etti. Oktay, kesinlikle düşünülmediğini söyledi.
Ama kurban kesimiyle ilgili birtakım düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Koronavirüs öncesinde olduğu gibi kalabalık yerlerde, hijyen kuralına uyulmayan kurban kesimine izin verilmeyeceğini belirtti.
Fuat Oktay, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak. Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek.
Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek" dedi.
Bu arada salgın sebebiyle yeni karantina haberleri gelmeye de devam ediyor. Şanlıurfa'da, koronavirüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 97 ev karantinaya alındı, 87 evde uygulanan karantina ise sona erdi.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 97 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi.
Kararın ardından evler güvenlik güçleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı. Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 87 evde uygulanan karantina ise sona erdi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde de aynı apartmanda yaşayan 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, apartmanın bulunduğu sitedeki 40 daire karantinaya alındı.
Şarkikaraağaç Ulvikale Mahallesi 1212 Sokaktaki sitedeki bir dairedeki 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bunun üzerine sitedeki 4 blokta bulunan toplam 40 dairenin karantinaya alınması kararlaştırıldı.
İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Onur Yılmazer başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantıda karantina kararını aldı.
Kararda, "Ulvikale Mahallesi 1212 Sokak Birlik Siteleri 2C Blok adresinde bir dairede bulunan 5 vatandaşta Covid-19 testinin pozitif çıkmış olması nedeniyle vakaların temaslı sayısının çok olması, Covid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla karantina işlemi başlatıldı.
Ulvikale Mahallesi 1212 Sokak Birlik Siteleri 2 A-B-C-D bloklarında bulunan toplam 40 daire 17 Temmuz 2020 Cuma günü saat 22.00 itibariyle ikinci bir emre kadar giriş çıkışları izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verildi" denildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde ise polisin maske takmadığı için para cezası kestiği gencin ertesi gün ateşlenmesi üzerine yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayan O.A. (23), geçen 15 Temmuz'da arkadaşları ile Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda gezerken, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından uyarıldı.
O.A., uyarıya aldırış etmeyip, polislerle tartıştı. O.A.'ya maske takmadığı ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.
Kendisine kesilen cezaya itiraz eden O.A., ayrıca cezayı kesen polisten de şikayetçi oldu.
O.A, kendisine ceza kesilmesinden bir gün sonra yüksek ateş şikayeti ile Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti.
Burada O.A.'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine O.A.'ya ceza kesen iki polise de test yapıldı. Polislerin test sonuçları negatif çıktı.