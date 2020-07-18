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    • 18.07.2020 12:53
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    Son dakika: ’nda satışına suçüstü! nefes aldırmıyor

    Son dakika haberi.. ’nda özellikle gençleri zehirlemek için köşe başlarında satış yapan tacirlerine yönelik yeni bir operasyon daha düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli yakalanırken üzerinden 844 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Güven Timleri nefes aldırmıyor

    İstanbul Emniyeti Şube Müdürlüğü görevlilerince " veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, 'da bulunan 'nda sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

    Şüphe üzerine durdurulan Ramazan İ. (23) isimli şahsın üzerinden ve yanındaki poşet içerisindeki ayakkabıların içine zulalanmış halde 844 adet 205.75 gram Extacy ele geçirildi.

    Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    SEMA ALIÇ DALGIÇ/SABAH

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