İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.





Şüphe üzerine durdurulan Ramazan İ. (23) isimli şahsın üzerinden ve yanındaki poşet içerisindeki ayakkabıların içine zulalanmış halde 844 adet 205.75 gram Extacy ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SEMA ALIÇ DALGIÇ/SABAH



