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    • 17.07.2020 19:54
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    'da 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

    'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir otomobil takibe alındı. Otomobilde uyuşturucu dedektör köpeği "Sezar"la yapılan aramada, aracın bagajındaki iki valizden paketler halinde 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine operasyon!

    'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir otomobil takibe alındı.

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobil, detaylı arama için Emniyet Müdürlüğünün kapalı otoparkına çekildi.

    Otomobilde uyuşturucu dedektör köpeği "Sezar"la yapılan aramada, aracın bagajındaki iki valizden paketler halinde 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

    Ekipler, otomobil sürücüsü S.S'yi (59) gözaltına aldı, uyuşturucuyu 'da teslim alacak olan şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

    Çalışma sonunda İstanbul'da giden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli L.G'yi (45) de yakalayarak Bolu'ya getirdi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S. ve L.G, sağlık kontrolünün ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi.

    S.S. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, L.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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