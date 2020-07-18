Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.

Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/w7EO7ZFuXG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2020