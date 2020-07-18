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    • 18.07.2020 21:12
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    ’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi: 3 ’lı etkisiz hale getirildi

    Terör örgütünün bataklığı kurutuluyor. (), ’ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 ’lı in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    3 PKK’lı terörist artık yok

    'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.

    Haberler Güncel Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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