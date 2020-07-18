18 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu ve kazanan numaraların listesi açıklandı. Bu hafta çarşamba günü saat 21.15'te yapılan 7 milyon 843 bin 256 lira 15 kuruş devretmişti. On Numara oynayan kişiler sonuçları öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralara ikramiye isabet etti? İşte o sayılar...

18 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 - 19 - 20 - 27 - 36 - 42