18 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu ve kazanan numaraların listesi açıklandı. Bu hafta çarşamba günü saat 21.15'te yapılan 7 milyon 843 bin 256 lira 15 kuruş devretmişti. On Numara oynayan kişiler sonuçları öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralara ikramiye isabet etti? İşte o sayılar...
18 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
4 - 19 - 20 - 27 - 36 - 42
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KİM NE KADAR İKRAMİYE KAZANDI?
Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1340. çekilişinde kazandıran numaralar 6, 8, 13, 15, 19 ve 46 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 843 bin 256 lira 15 kuruş devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 259 bin 953 lira 44 kuruşluk ikramiye devretti.