Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Bursa Gemlik'te atıldı.

Erdoğan projeye ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.