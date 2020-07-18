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    • 18.07.2020 20:49
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    Başkan Erdoğan'dan '' paylaşımı: Tarihi bir adım daha attık

    'nin ilk i 'un üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 'te atıldı. Erdoğan projeye ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık." ifadelerine yer verdi

    'nin ilk i 'un üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 'te atıldı.

    Erdoğan projeye ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

    Erdoğan paylaşımında, "Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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