Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.07.2020 12:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2020 12:37
    ABONE OL

    : ’nin Biga ilçesinde orman ı

    haberine göre ’nin Biga ilçesinde çıkan da 1 hektarlık orman arazisi zarar gördü. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 su tankeri müdahale etti.

    Biga'da orman yangını
    Biga´ya bağlı Karabiga beldesinde çıkan da 1 hektar ormanlık alan yandı. Edinilen bilgiye göre, NATO yolu üzerinde henüz belirlenemeyen sebeple gece 2.30 sıraları yangın çıktı. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahale etmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.




    Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 su tankeri müdahale etti. Bölgede bulunan firmalara ait iş makineleri de destek verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Çanakkale’nin Biga ilçesinde orman yangını
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri