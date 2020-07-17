Van'da keşif uçuşu yapan polis uçağı Artos Dağı'na çakıldı. İçindeki 7 polisten kurtulan olmadı. Siirt'te ise teröristlerle çatışma çıktı. İki Özel Harekatçı şehit düştü, iki polis yaralandı. Van'da keşif uçuşu yapan polis uçağı Artos Dağı'na çakıldı. İçindeki 7 polisten kurtulan olmadı. Siirt'te ise teröristlerle çatışma çıktı. İki Özel Harekatçı şehit düştü, iki polis yaralandı. Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Siirt ve Van şehitleri için başsağlığı mesajı Van'da düşen keşif uçağında şehit olan polisler törenle memleketlerine uğurlandı Başkan Erdoğan'dan Siirt şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı