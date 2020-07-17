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    • Güncel
    • 17.07.2020 Gazete
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    ve 'ten kara haber! 9 şehit...

    'da keşif uçuşu yapan polis uçağı 'na çakıldı. İçindeki 7 polisten kurtulan olmadı. 'te ise teröristlerle çatışma çıktı. İki şehit düştü, iki polis yaralandı.

    Haberler Güncel Van ve Siirt'ten kara haber! 9 şehit...
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