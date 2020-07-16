



Törene, şehit aileleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tuğgenaral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Tiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



