Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Temmuz koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve adeta dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 15 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Sosyal hayatı bir anda yok eden koronavirüsü durdurmak için dünyadaki bütün bilim insanları gece gündüz çalışmaya başladı.

Çin'de ve İran'da koronavirüsün görülmesi ile birlikte ciddi tedbirler alan hükümet salgının ülkemize girişini ciddi boyutta geciktirdi. 11 Mart'tan bu yana ise alınan kararlar ve sağlık sistemimiz dünyaya örnek oldu.

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Temmuz koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Koca, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.