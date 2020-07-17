Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"SON TERÖRİST ÖLENE KADAR DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.