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    • 17.07.2020 18:30
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    Son dakika: duyurdu! "'ın kuzeyi ve 'de 2 terörist etkisiz hale getirildi"

    Son dakika haberine göre, , kuzeyi ve bölgelerinde tespit edilen 2 'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, , kuzeyi ve bölgelerinde tespit edilen 2 'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    "SON TERÖRİST ÖLENE KADAR DEVAM EDECEK"

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi"
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