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    • 14.07.2020 07:11
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    Son dakika: 'te / operasyonu: 'li İl Başkanı gözaltına alındı!

    Son dakika haberine göre, 'te /'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    HDP'li isim terör operasyonunda gözaltına alındı!

    'te terör örgütü /'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    33 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı.

    Bu kapsamda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları ve 2 mahalle muhtarının da bulunduğu toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kararın ardından belirlenen adreslere yönelik operasyon başlattı.

    Haberler Güncel Son dakika: Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: HDP'li İl Başkanı gözaltına alındı!
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