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    • 17.07.2020 11:29
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    Son dakika: , 'nın 17. Bakanlar Toplantısı'na katıldı

    Son dakika haberine göre, , Türkiye, , Güney Kore, ve Avustralya'nın bir araya gelmesiyle kurulan 'nın 17. Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

    Çavuşoğlu, kritik bakanlar toplantısına katıldı

    , Türkiye, , Güney Kore, ve Avustralya'nın bir araya gelmesiyle kurulan 'nın 17. Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

    Çavuşoğlu, video konferans yoluyla düzenlenen toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Toplantıda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı sınamalarla birlikte nasıl daha etkili mücadele edebileceğimizi, normalleşme döneminde MIKTA'yı nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

    Toplantıya, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Keung-wha, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne katıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MIKTA'nın 17. Bakanlar Toplantısı'na katıldı
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