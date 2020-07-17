Azerbaycan-Ermenistan savaşı: Güney Kafkasya'da gerginlik yeniden tırmandı. Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine saldırdı, Bakü ordusu karşılık verdi ve çatışma çıktı. Uzmanlara göre Erivan, dikkatleri hukuka aykırı adımlarından dağıtmaya çalışıyor. Son çatışma da provokasyon. Özellikle tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği şu günlerde, iki ülke arasındaki sorunlar masada çözülmekten her zamankinden daha uzakta görünüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan'ın tüm çabalarının iflas ettiği görüşünde. Azerbaycan her ne kadar uluslararası topluma Ermenistan'ı kınama çağrısı yapsa da Türkiye dışında sesler ya cılız çıkıyor ya da hiç çıkmıyor. Peki Azerbaycan mı, Ermenistan mı? Kim güçlü? Kaç askerleri var? İşte tüm detaylar sayfamızda.