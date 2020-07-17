Azerbaycan-Ermenistan savaşı: Güney Kafkasya'da gerginlik yeniden tırmandı. Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine saldırdı, Bakü ordusu karşılık verdi ve çatışma çıktı. Uzmanlara göre Erivan, dikkatleri hukuka aykırı adımlarından dağıtmaya çalışıyor. Son çatışma da provokasyon. Özellikle tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği şu günlerde, iki ülke arasındaki sorunlar masada çözülmekten her zamankinden daha uzakta görünüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan'ın tüm çabalarının iflas ettiği görüşünde. Azerbaycan her ne kadar uluslararası topluma Ermenistan'ı kınama çağrısı yapsa da Türkiye dışında sesler ya cılız çıkıyor ya da hiç çıkmıyor. Peki Azerbaycan mı, Ermenistan mı? Kim güçlü? Kaç askerleri var? İşte tüm detaylar sayfamızda.
AZERBAYCAN'IN SİLAHLARI KUVVETLERİNDE KAÇ ASKER VAR? SİLAHLARI NELER?
Azerbaycan Kara Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan Hava Savunma Kuvvetleri ve Azerbaycan Deniz Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.2019 yılından itibaren bütçesi 6 milyar manat (7.5 milyar abd dolari) oldugu belirtildi. Azerbaycan'ın son bilgilere göre toplam asker sayısı 381.940 olarak listelenmiştir.
AZERBAYCAN HANGİ SİLAHLARA SAHİPTİR?
Kara Kuvvetleri
Ana Muharebe Tankları
T-90 MBT x 200 (T-90C/Rusya'dan alınıyor)
T-80 MBT x 25
T-72 MBT x 400 modernize edilmiş.
T-64 MBT x 100
T-84 Oplot-M MBT x 25(Ukrayna'dan alınmaktadır)
T-80U MBT x 0 (Ukrayna'dan alınmıştır)
Toplam:832 Tank.
Zırhlı Muharebe Aracı
BMP-1 Piyade Muharebe Aracı x 120
BMP-2 Piyade Muharebe Aracı x 240
BMP-3 Piyade Muharebe Aracı x 100
BMD-1 Hava İndirme Muharebe Aracı x 50
BRM-1K Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
BRDM-2 Piyade Muharebe-Keşfiyyat Aracı x 30
BTR-3 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 3
BTR-60 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 29
BTR-70 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 240
BTR-80 Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 210
BTR-80A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 180
BTR-82A Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
Matador MRAP x 110 (Lisans üretimi)
Marauder MRAP x 110(Lisans üretimi)
Otokar-Akrep Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x 100
Otokar-ATM Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x100
Otokar-Kobra Tekerlekli Zırhlı Personel Taşıyıcı x150
Çok Namlulu Roketatarlar
"GRAD" BM-21 122mm MLRS - 126
"Lynx GRAD 140mm MLRS - 60
"SMERCH" 9A52 300-mm MLRS - 30
"RAK-12" 128mm MLRS - 12
"LAR-160" MLRS -50
"EXTRA" 300-mm MLRS - 35
107mm Anadolu ÇNRS - 96 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6]
122mm Sakarya T-122 -48 (Roketsan ile ortak üretilecek)[6]
RM-70 "Vampir" 122mm -48
"Polonez" 301 mm MLRS
Balistik Füzeler
OTR-21 Tochka-U
T-300 Kasırga
LORA
Kundağı Motorlu Obüsler
2S1 (Gvozdika) 122 mm Kundağı Motorlu 122mm Obüs - 136
2S3 (Akasiya) 152 mm Kundağı Motorlu 152mm Obüs - 72
2S7 (Pion) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs - 45
2S9 (Nona-S) 120 mm Kundağı Motorlu 120mm - 48
(Atmos) Kundağı Motorlu Obüs-15
(Cardom) Kundağı Motorlu Obüs-40
(T-155 Firtina) Kundağı Motorlu Obüs-36
2S7 (Malka) 203 mm Kundağı Motorlu 204mm Obüs-45
2S31 "Vena" 120 mm Kundağı Motorlu - 100
DANA 152mm Kundağı Motorlu Obüs - 72
Havan Topu ve Obüsler
M-46 130 mm Sahra topu x 90
D-44 85 mm - 100
D-30 122 mm obüs - 182
D-20 152 mm obüs - 34
2A36 152 mm Top - 54
MT-12 "Rapira" 100mm Yivsiz Antitank Topu - 72
82 mm M5 Azerbaycan yapımı - 240
Deniz Kuvvetleri
Personel: 5.000
Gemiler[7]
Osa sınıfı hücumbot x 2
Stenka sınıfı karakol teknesi x 5
Sonya sınıfı mayın tarama gemisi x 2
Yevgenya sınıfı mayın tarama gemisi x 5
Çıkarma gemisi x 6
Çıkarma kotrası x 2
Özel amaçlı gemisi x 1
Özel amaçlı kotra x 1
AB-25 karakol kotrası (2000'de Türkiye'den) x 1
Point karakol kotrası (2003'te ABD'den) x ?
Küçük karakol kotrası (2001'de ABD'den) x 2
Küçük karakol kotrası (2001-2005'te Türkiye'den)x 30
ERMENİSTAN ORDUSU KAÇ KİŞİ?
Denize kıyısı olmadığından Deniz Kuvvetleri olmayan Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince Ermenistan'ın silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlandırılmıştır.
ERMENİSTAN HAVA KUVVETLERİ!
Ermenistan Hava Kuvvetleri'ndeki personel sayısı 3.000'dir. Ermenistan'ın Gümrü kentinde Rusya'ya ait 18 MiG-29 savaş uçağı bulunmaktadır. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde 15 Su-25 tipi küçük dağlık bölgelerde etkili olabilecek hava saldırı uçakları ve Sovyetler Birliği'nden kalma 1 adet MiG-25 bulunmaktadır.
ERMENİSTAN KARA KUVVETLERİN KAÇ ASKER VARDIR?
Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin toplam asker sayısı 261.432 kişidir. 2001 yılında dönemin Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan'ın yaptığı resmî açıklamaya göre Ermenistan 200 T-72 tipi tank, 72 havan topu ve 204 zırhlı taşıt aracına sahiptir. Ermeni savaş teçhizatının büyük kısmı işgal altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmıştır.
Kaynak:Vikipedi