Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından maske ve mesafe kuralını paylaştığı video ile yeniden hatırlattı. Survivor 2020'nin final programındaki görüntüleri paylaşan Bakan Koca, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadelerine yer verdi.
SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı. pic.twitter.com/ebTZlcsLSQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım;
"Survivor 2020 Final programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı."