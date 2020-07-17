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    • 17.07.2020 23:00
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '' görüntüleriyle uyardı: Tedbirlere uymayanlar gözden biraz izole olmalı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 programının finalinde COVID-19 tedbirlerine uyulmaması üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. , paylaşımında "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" uyarısında bulundu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından maske ve mesafe kuralını paylaştığı video ile yeniden hatırlattı. Survivor 2020'nin final programındaki görüntüleri paylaşan , "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadelerine yer verdi.


    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

    "Survivor 2020 Final programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı."

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Survivor Finali' görüntüleriyle uyardı: Tedbirlere uymayanlar gözden biraz izole olmalı
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