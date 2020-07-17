TAŞLA VURMUŞLAR

Baba Mustafa Acan, "Oğlum pazarda çalışırken bir Suriyeli kadına tercümanlık yaparak yardım etmiş. Kadının domates almaktan vazgeçmesi üzerine 4 kişi Suriyelilere ve kadına küfür etmeye başlayınca Hamza da küfür etmemeleri için uyarıda bulunmuş. Bunun üzerine 4 kişi oğluma saldırarak taş ile vurmuş. Bu yaşanan insanlık dışı bir olay. Oğlumu öyle bir dövmüşler ki dili boğazına kaçmış. Çalıştığı ustası ambulansı arayarak yardım istemiş. Hastaneye kaldırılan Hamza burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorun bize söylediğine göre taşla vurdukları için iç kanama geçirmiş ve beyin kanaması geçirmiş" diye konuştu.