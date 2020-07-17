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    • 18.07.2020 00:12
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    Emniyetinden 'de Konut dolandırıcılarına operasyon! 25 gözaltı

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ’de konut projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak vatandaşları mağdur eden 25 kişiye operasyon düzenlendi.

    Fikirtepe'de Konut dolandırıcılarına operasyon!

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'de konut projesindeki daireleri birden fazla kişiye satarak vatandaşları mağdur eden 25 kişiye operasyon düzenlendi.

    Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde " Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Bilişim Sistemleri Kullanılarak Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işleyen bir çete ile ilgili bilgi geldi.

    DOLANDIRICILAR ŞİRKET ÇALIŞANI ÇIKTI
    Yapılan çalışmalar kapsamında çetenin ilçesi Fikirtepe semtinde yapılan konut projeleri ile ilgili usulsüz işlem yaptığı, şirket bünyesinde çalışan şahısların yapımı devam eden ya da tamamlanan daireleri asıl sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında 3. şahıslara satışını gerçekleştirdikleri, 3. şahıslardan kayıtsız olarak elden para aktarıldığı, gerçekleştirilen daire satışlarına ilişkin şirket bünyesinde kullanılan bilgisayarlarda usulsüz kayıtlar oluşturduklarını belirlendi.

    25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Bu şekilde asıl daire sahiplerini zarara uğratarak haksız kazanç elde edildiği belirlenen çete mensuplarına İstanbul ile ve illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda (25) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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