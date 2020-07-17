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    Eminönü İskelesi'nde turnikeden uçan tekmeyle saldırmıştı... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı!

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Eminönü-Üsküdar vapur gişesinde bekleyen kadına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi. SABAH'tan 'ın özel haberi...


    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eminönü-Üsküdar Vapur gişesinde bekleyen kadına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

    Başsavcılığın, dün Sirkeci bölgesinde meydana gelen olayla ilgili kasten yaralama suçundan soruşturma yürüttüğü bildirildi.

    "ÜLKENİZE DÖNÜN DİYE BAĞIRMIŞ"
    Eminönü-Üsküdar Vapur gişesinde bekleyen 'lı ya başka bir kadın yolcu tekmeyle saldırmıştı. Saldırganın "Ülkenize dönün" diye bağırdığı tespit edildi.

    Saldırıya uğrayan kadın, "Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın 'niye geçmiyorsun' diye bana bağırdı. Sen bana neden bağırıyorsun dedim. Doğu Türkistanlıyım. O da bana 'sen ne diyorsun, git ülkene' dedi. Turnikenin üzerine atlayarak benim üstüme gelmeye çalıştı. Şikâyette bulundum" dedi.

    KENAN KIRAN / SABAH

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