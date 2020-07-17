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    • 17.07.2020 20:22
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    : 'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildi

    Son dakika haberine... (), 'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde yeni tip (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

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    Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.

    Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.

    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildi
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