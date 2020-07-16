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    • 17.07.2020 01:22
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    • 17.07.2020 02:09
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    'nın Gürsu ilçesinde çıkan kavgada darbedildikten sonra fenalaşan li , hastanede yaşamını yitirdi.

    Dövülen Suriyeli gencin ölümü

    15 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde pazarcılık yapan M.S. (15) ile uyruklu H.A. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. tarafından darbedildikten sonra fenalaşan H.A. yere yığıldı. Vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne götürülen H.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    H.A, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Öte yandan, şüpheli M.S. ile kardeşi M.S. Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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