Bakan Akar'dan flaş Ayasofya mesajı: Türkiye dışında kimsenin...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur." dedi.

İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur.

(Fransız gemisine taciz iddiası) Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz.