Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.07.2020 15:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.07.2020 15:37
    ABONE OL

    Bakan Akar'dan flaş Ayasofya mesajı: Türkiye dışında kimsenin...

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur." dedi.

    Bakan Akar'dan flaş Ayasofya mesajı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur." dedi.

    İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur.
    (Fransız gemisine taciz iddiası) Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz.

    Haberler Güncel Bakan Akar'dan flaş Ayasofya mesajı: Türkiye dışında kimsenin...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri