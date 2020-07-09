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    • 09.07.2020 23:25
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    Alpay Özalan’dan Davutoğlu'na "" tepkisi: Madalya istiyorsa veya Demirtaş'a başvurabilir

    Son dakika haberi... milletvekili Alpay Özalan, hesabı Twitter'dan ’nun yandaşı kanalda ’li belediyelere atanmasına ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi. Özalan, “CHP kanalı Tele1'e konuk olan Ahmet Davutoğlu, ‘HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşı çıktım’ demiş. O belediyelere durduk yere kayyum atanmadı, terörü destekledikleri için kayyum atandı. Davutoğlu madalya istiyorsa veya Demirtaş'a başvurabilir.” dedi.

    Alpay Özalan’dan ders gibi sözler

    AK Özalan'dan yandaşı kanala çıkıp 'li belediyelere terör sebebiyle atanmasına o dönem karşı çıktığını açıklayan 'na tepki geldi.

    Ahmet Davutoğlu CHP yandaşı en militan yayınları ile dikkat çeken Tele1 Televizyonu'na konuk oldu. CHP ve HDP yandaşlığında sınır tanımayan 'ın da bulunduğu programda Davutoğlu, terör örgütlerine mesafe koyamadıkları ve finansman sağladıkları gerekçesiyle HDP'li belediyelere kayyum atanmasına o dönem karşı çıktığını belirtti.



    Tele1 bu açıklamayı hesabından flaş açıklama olarak geçerken İzmir Milletvekili Alpay Özalan bu açıklamayı eleştirdi. Özalan, Twitter hesabından, "CHP kanalı Tele1'e konuk olan Ahmet Davutoğlu, 'HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşı çıktım'demiş.
    O belediyelere durduk yere kayyum atanmadı, terörü destekledikleri için kayyum atandı. Davutoğlu madalya istiyorsa Kılıçdaroğlu veya Demirtaş'a başvurabilir."     dedi.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

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