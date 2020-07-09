AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan CHP yandaşı kanala çıkıp HDP'li belediyelere terör sebebiyle kayyum atanmasına o dönem karşı çıktığını açıklayan Ahmet Davutoğlu'na tepki geldi.

Ahmet Davutoğlu CHP yandaşı en militan yayınları ile dikkat çeken Tele1 Televizyonu'na konuk oldu. CHP ve HDP yandaşlığında sınır tanımayan Merdan Yanardağ'ın da bulunduğu programda Davutoğlu, terör örgütlerine mesafe koyamadıkları ve finansman sağladıkları gerekçesiyle HDP'li belediyelere kayyum atanmasına o dönem karşı çıktığını belirtti.







Tele1 bu açıklamayı sosyal medya hesabından flaş açıklama olarak geçerken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan bu açıklamayı eleştirdi. Özalan, Twitter hesabından, "CHP kanalı Tele1'e konuk olan Ahmet Davutoğlu, 'HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşı çıktım'demiş.

O belediyelere durduk yere kayyum atanmadı, terörü destekledikleri için kayyum atandı. Davutoğlu madalya istiyorsa Kılıçdaroğlu veya Demirtaş'a başvurabilir." dedi.



HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

