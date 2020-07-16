Bu gece saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Marmaris Yeşilova Körfezi açıklarında can Salı içinde bir grup sığınmacının bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, can Salı içinde 37 sığınmacı ile karşılaştı.