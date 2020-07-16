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    • 16.07.2020 19:05
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    'ın botlarına el koyup, can salı ile ölüme terk ettiği 37 kurtardı

    lara zulmü artarak devam ediyor. ’nın ilçesi Yeşilova Körfezi açıklarında, Yunan ekipleri tarafından bindikleri bota el konulan ve can salına bindirilen 37 sığınmacı, Türk Sahil Güvenlik ekipleri sayesinde kurtuldu.

    Yunan zalimliği! Türkler kurtardı

    Bu gece saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Marmaris Yeşilova Körfezi açıklarında can Salı içinde bir grup sığınmacının bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, can Salı içinde 37 sığınmacı ile karşılaştı.

    Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlarına ve eşyalarına el konulan sığınmacılar Türk karasularına itilerek ölüme terk edildiği öğrenildi. 37 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

    Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
    Haberler Güncel Yunanistan'ın botlarına el koyup, can salı ile ölüme terk ettiği 37 sığınmacıyı Türkiye kurtardı
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