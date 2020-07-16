Dursiye Sağlam'ın eşi Ünal Sağlam da "Eşim maalesef eşya yerine konuldu. Suç da ona göre verildi. Suçlu, onu kırmış, atmış gibi oldu. Bu tamamen yanlış bir şey. Sanığın aldığı cezaya da razı değilim, itiraz edeceğiz. Bir insan eşya yerine konulamaz. Ölü de olsa sağ da olsa insan insandır." dedi.

Sağlam, eşine tehdit ve şantaj yoluyla 60 bin lira kredi çektirildiğini de söyledi.

OLAY

Osmangazi Mahallesi'nde bir otelde çalışan Dursiye Sağlam (44), 11 Şubat'ta gece iş yerinden ayrılmış, Kanlıca Mahallesi'ndeki evine gitmeyince ailesi ertesi gün durumu polise bildirmişti. Jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar-Çobanlar kara yolunun Sülümenli beldesi mevkisinde Sağlam'ın cesedinin yarı yanmış halde bulunmasının ardından Ahmet Cönk, cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı.