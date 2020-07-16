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    • 17.07.2020 00:38
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    Su zammı... İmamoğlu belediyeciliği adeta İstanbullularla dalga geçiyor: Fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir

    ’li ’nun yönettiği () suya yaptığı ’lık fahiş zamma İstanbullu tepki gösterdi. Zorda kalan İBB sözcüsü İse su zammını savundu. Ongun, “Son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir” sözlerini sarf etti.

    Su zammını övdüler

    Koltuğa oturmasının ardından seçim vaatlerinin tam tersini uygulayan Beylikdüzü eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu skandallarıyla gündemdeki yerini koruyor. Yapılan su zammını akıllara ziyan bir şekilde savunan İBB yönetimi İstanbullunun sinir uçlarıyla oynuyor.

    BÜYÜK ZAMMI İBB MECLİSİ ENGELLEDİ

    İSKİ'nin su zammı teklifi 16 'Temmuz'da İBB Meclisi'nde görüşüldü. AK Parti'li ve MHP'li Meclis üyeleri yüzde 35'lik zam teklifini TÜFE'ye göre düşürülmesini sağlayarak yüzde 12.6'ya sabitledi.

    ZAM DEĞİL ZAMCIK

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat Ongun şahsi Twitter hesabından gelen tepkiler ardından matematik kurallarını alt üst eden bir açıklama yaptı.

    "Değerli İstanbullular; İSKİ faturalarında "bakım bedeli" kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir. Aksine, hanelerin %66'sı 10 metreküp su kullanmaktadır ve bu gruba suda indirim gelmiştir. Enflasyona göre diğer hanelerdeki artış da çok düşüktür."

    İşte İstanbul halkından gelen tepkileri bazıları:
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