Su zammı... İmamoğlu belediyeciliği adeta İstanbullularla dalga geçiyor: Fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir

BÜYÜK ZAMMI İBB MECLİSİ ENGELLEDİ

İSKİ'nin su zammı teklifi 16 'Temmuz'da İBB Meclisi'nde görüşüldü. AK Parti'li ve MHP'li Meclis üyeleri yüzde 35'lik zam teklifini TÜFE'ye göre düşürülmesini sağlayarak yüzde 12.6'ya sabitledi.

ZAM DEĞİL ZAMCIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat Ongun şahsi Twitter hesabından gelen tepkiler ardından matematik kurallarını alt üst eden bir açıklama yaptı.

"Değerli İstanbullular; İSKİ faturalarında "bakım bedeli" kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir. Aksine, hanelerin %66'sı 10 metreküp su kullanmaktadır ve bu gruba suda indirim gelmiştir. Enflasyona göre diğer hanelerdeki artış da çok düşüktür."