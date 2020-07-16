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    • 16.07.2020 13:11
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    Van'daki 'na çarparak kırıma uğrayan ile ilgili son dakika gelişmesi

    Son dakika haberine göre Van'daki 'na çarparak kırıma uğrayan ile ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması tamamlandı. Ekipler, uçağın kara kutusu ve parçalarını incelemek üzere olay yerinden aldı.

    Keşif Uçağı ile ilgili son dakika gelişmesi

    Pazartesi gününden itibaren Van ve 'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model , 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında keşif ve gözetleme faaliyeti için Van Ferit Melen Havalimanı'ndan havalanmış, saat 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti kesilmişti.




    Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmış ve gece saat 03.00 civarında bölgeye giden ekipler uçağın 'nın 2 bin 200 rakımına çarparak düştüğünü tespit etmişti.



    Uçakta bulunan 2'si pilot 7 emniyet mensubu şehit olmuştu.

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