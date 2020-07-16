TSK, ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI DEVAM EDERSE DEVREYE GİRECEĞİNİ BELİRTTİ

Seyidov, "Onlarca sivil vatandaş ve bizleri koruyan askerlerimiz şehit oldular. Bu olaylar sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, konuşmalarında Ermenistan'ın işgalci saldırılarının devam etmesi taktirde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Azerbaycan Ordusuna destek olarak gideceğini belirttiler. Ayrıca Dışişleri Bakanı sayın Mevlüt Çavuşoğlu da Ermenistan'a 'Akıllarını başlarına alsınlar' dedi. Zaten Türkiye, her zaman olası savaş durumunda açık açık her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söylüyor. Ne mutlu biz Azerbaycanlılara ki Türkiye gibi kardeşimiz var. Biz de 'Türkiye'nin sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' diyoruz. Ermenistan her taraftan bize karşı saldırılar düzenledi. Tabi bizim askerlerimiz de bu saldırıların karşısında dik durdu ve düşmana gereken cevabı verdi. Görüyorsunuz, Ermenistan'ın haksız, işgalci olduğuna dair uluslararası kanunlar olmasına rağmen, hala işgalci politikayı sürdürüyor. Demek ki neymiş? Ermenistan terörist, vandal, işgalci ve şovenist bir devlettir. Ayrıca şuan işgal altında bulunan Karabağ'daki Ermenileri çıkaracaktır. Çünkü Karabağ Azerbaycan toprak bütünlüğüne aittir ve Azerbaycan toprağıdır" dedi.