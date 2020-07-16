Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Karademir moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Pandeminin Seyri ve Toplumsal Yansımaları' adlı söyleşiye katıldı. İnternet üzerinden yapılan söyleşi de Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda alınması gereken koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Türkiye'de henüz hastalığın istenilen düzeyde olmadığını ifade eden Metintaş, ''Kurban Bayramı'nda ulusal bir kısıtlama gelir mi? Bununla ilgili net bir bilgimiz yok. Bulaşın yüksek olduğu bazı iller var, öyle görünen iller var. Bu illerde bir kısıtlama olur mu? 'İl bazında kısıtlamalar pek uygulanmıyor. Ülke bazında olursa kısıtlamalar olursa daha geçerli oluyor' diye görüşler var. Birey bazında Kurban Bayramı'nda yapmamız gerekenler var. Bir kere, ev ziyaretlerine geçmeyelim. Covid-19 henüz istediğimiz düzeyde değil. En son yapılan hesaplamalardan biri hastalığın çoğalma kat sayısı diye bir değer hesaplarız. Bu değerin 1'in altında olması gerekiyor ki bulaş kesilmiş olsun. Türkiye'de yapılan en son hesaplamalarda bu R değeri dediğimiz değer 1.02 durumunda. Buradaki 1 hastalığın hala devam ettiğini, 1'in üzerinde olan değerler ise bulaşmanın hızla devam ettiğini gösteriyor'' dedi.