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    • 16.07.2020 19:42
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    ’da operasyon: 103 parça ele geçirildi

    'da ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde 103 parça ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

    Tarihi eserler ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçesinde ikamet eden bir şahsın elinde çok sayıda olduğu ve şahsın bu eserleri satmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine şahsın evinde yapılan aramada içerisinde sikke, yüzük ve metal parçalarının da bulunduğu toplamda 103 parça tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet ele geçirildi. Şüpheli 1 şahsa 2683 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Haberler Güncel Kastamonu’da operasyon: 103 parça tarihi eser ele geçirildi
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