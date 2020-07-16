Kaymakam Karakaş, gazetecilere, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın haince, kalleşçe bir saldırıya uğradığını söyledi.

Karakaş, "Allah'a hamdüsenalar olsunki bana onun memleketinde görev yapmayı nasip etti. Onun annesine, babasına hizmet etmekten onur ve şeref duyuyorum. Annesini annemiz, babasını babamız bildik. Onlara yapacağımız en iyi hizmetlerden biri onların isteklerini kırmamak, onların mümkün olduğu kadar yanında olmak." dedi.