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    • 16.07.2020 18:30
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    Eski bakanlar komisyon başkanı seçildi

    Eski Bakanlar , Sağlık, Aile, Çalışma ve ve Güvenlik ve başkanlığına seçildiler.

    Eski bakanlar komisyon başkanı seçildi

    Eski bakanlar, Meclis'teki 3 ihtisas komisyonunun başkanlığına seçildi.

    'deki 5 ihtisas komisyonunun başkanı değişti.

    Buna göre, eski Gençlik ve Spor Bakanı, Samsun Milletvekili , TBMM başkanlığına seçildi.

    Yardımcısı ve Sağlık Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili , Sağlık, Aile, Çalışma ve başkanlığı koltuğuna oturdu.

    Eski İçişleri Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili , Güvenlik ve başkanlığı görevine getirildi.

    Adalet Komisyonu başkanlığına AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) başkanlığına ise AK Parti Milletvekili Fatma Aksal seçildi.

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