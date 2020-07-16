CHP'li İBB'den suya 12.6'lık zam! CHP'nin su soygununa AK Parti dur demiş! İşte fahiş zammın perde arkası

16.07.2020 23:21

CHP'li İBB yönetimi suya yüzde 12.6'lık bir zam yapıldığını duyurdu. AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve partisinin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'nin İstanbul'da suya yaptığı zamla ilgili A Haber canlı yayınında konuştu. Tevfik Göksu, ''Biz AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri olarak bu zam teklifini kabul etmeyeceğimizi ifade ederek eğer bir zam yapılacaksa hakkaniyetli olanın yıllık enflasyon ortalaması oranında zam yapılması olduğunu ifade ettik. Şu anda TÜFE 12.6. Yüzde 35 olan zam, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyuyla yüzde 12.6'ya çekildi.” ifadelerini kullandı.

"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul'u yönetmeye başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yaptığı zamlara bir yenisini daha ekledi.

SUYA YÜZDE 12,6 ORANINDA ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.

Zamlı tarife, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Zam hakkında A Haber'e konuşan Tevfik Göksu, ''Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "CHP'li İBB'nin yönettiği İSKİ tarafından suya yüzde 35 zam teklifi getirildi. Biz AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri olarak bu zam teklifini kabul etmeyeceğimizi ifade ederek eğer bir zam yapılacaksa hakkaniyetli olanın yıllık enflasyon ortalaması oranında zam yapılması olduğunu ifade ettik. Şu anda TÜFE 12.6. Yüzde 35 olan zam, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyuyla yüzde 12.6'ya çekildi." ifadelerini kullandı.