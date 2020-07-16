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    • 16.07.2020 08:33
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    Son dakika: ’un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu

    Son dakika haberine göre, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından İstanbul’daki İlçe ve Şube Müdürlükleri’ne atamalar yapıldı. 39 ilçenin ve 49 şubenin emniyet müdürleri netleşti.

    İstanbul’un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu
    Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından İstanbul'daki İlçe ve Şube Müdürlükleri'ne atamalar yapıldı. 39 ilçenin ve 49 şubenin emniyet müdürleri netleşti.

    İŞTE YENİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ
    Adalar Müdürü Gülseda Torun
    Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Ercan Özmen
    Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan
    Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır
    Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ
    Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Burak Bal
    Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren
    Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin
    Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Hakan Demir
    Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı
    Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Güleç
    Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce
    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser
    Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz
    Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Şenol Yılmaz
    Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir
    Esenler İlçe Emniyet Müdürü Hakan Bolat
    Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak
    Fatih İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy
    Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kaya
    Güngören İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın
    Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman
    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara
    Kartal İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman
    Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Hürol Öztürk
    Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir
    Pendik İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur
    Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül
    Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Bülent Çelik
    Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim
    Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın
    Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik
    Şile İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak
    Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan
    Tuzla İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yaşar Zehir
    Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Ali Tuna Coşkun
    Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara
    Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım









    NAZİF KARAMAN / SABAH



    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul’un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu
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