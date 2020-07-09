Son dakika: İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli ilçe ve şubelerde görevli 40 emniyet müdürünü kapsayan atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 15 müdür yardımcısının çeşitli illere tayini çıktı. 3 müdür yardımcısı ise Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Eğitim Merkezi'nde görevlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 12 şube ve 9 ilçe müdürlüğünde görev yapan 21 müdürünün çeşitli illere tayini çıktı. Bir şube müdürünün ise Polis Eğitim Merkezi'nde görev alacağı öğrenildi.

HANGİ EMNİYET MÜDÜRLERİNİN YERİ DEĞİŞTİ?



İl Emniyet Müdürü yardımcılarından Haydar Özdemir Zonguldak'a