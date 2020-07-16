Patara'da kazı kavgası: Kepçe operatörü küfretti, profesör tokat attı!







Yaşananlarla ilgili Hürriyet'e bilgi veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, şöyle konuştu: "Patara'da bakanlık temsilcisi bir arkeoloğumuz var. Yine firmanın istihdam ettiği 5 arkeolog arkadaşımız daha var. Elektrik kablosu çekilmek üzere kazı yapılan alanda arkeolog var ancak kısa süreliğine alandan ayrılıyor. Bu esnada Havva Hoca geliyor. Kepçenin başında arkeolog olmadığını görünce doğal olarak sinirleniyor. O sinirle operatöre tokat atıyor. Biz hemen 70 santim derinliğe inilen 30-35 metrelik alanda tespit yaptırdık. Yapılan çalışmada herhangi bir arkeolojik eserin olmadığı belirlendi. Şu an bölgedeki çalışma sorunsuz devam ediyor."



