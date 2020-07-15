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    • 15.07.2020 11:51
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    Son dakika: Haftanin'de 'ya bir darbe daha: 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Milli 'nca Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.


    Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ederken, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.



    'den yapılan açıklamada, "#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK" ifadelerine yer verildi.

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