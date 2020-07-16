LGS baraj puanı 2020! LGS baraj puanı kaç? LGS’de baraj var mı?

LGS'de baraj var mı? LGS baraj puanı kaç? 2020 LGS baraj puanı sınava giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı LGS sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve veliler sınav sonucunu öğrendi, liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, LGS baraj puanı kaç? LGS'de baraj var mı? İşte detaylar…

LGS BARAJ PUANI VAR MI?

LGS başvuru kılavuzunda baraj puanına ilişkin bir açıklama yer almıyor. Tercih kılavuzunun açıklanması ile taban ve tavan puanları da haberimiz içerisine eklenecektir.