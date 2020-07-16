LGS baraj puanı 2020! LGS baraj puanı kaç? LGS’de baraj var mı?

LGS'de baraj var mı? LGS baraj puanı kaç? 2020 LGS baraj puanı sınava giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı LGS sonuçları açıklandı. Öğrenciler ve veliler sınav sonucunu öğrendi, liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, LGS baraj puanı kaç? LGS'de baraj var mı? İşte detaylar…
LGS BARAJ PUANI VAR MI?
LGS başvuru kılavuzunda baraj puanına ilişkin bir açıklama yer almıyor. Tercih kılavuzunun açıklanması ile taban ve tavan puanları da haberimiz içerisine eklenecektir.
2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu.
LGS EN YÜKSEK PUAN KAÇ?
LGS tam puan 500 olarak açıklandı. 2020 LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
2019'da ise LGS'de 66 farklı ilde 565 öğrenci birinci tam puan alarak olmuştu. 2018 LGS'de ise 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı.
E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.
Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.
Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.