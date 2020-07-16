MEB'den AÖL sınav duyurusu: İşte sınav giriş yerlerinin açıklanma tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL 2. dönem sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından geri sayım başladı. Açık Öğretim sistemi üzerinden lise eğitimi gören öğrenciler çalışmalarına devam ederken bir yandan da sınava nerede gireceklerini merak ederek sorguluyor. Peki MEB AÖL sınav yerlerini açıkladı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ayrıntılar haberimizde…
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavları 25 - 26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı: "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.
AÖL sınav yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır.
2020 AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖL öğrencileri kayıt yenileme işlemi için, yapmanız gereken tek şey, Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.