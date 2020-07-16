Hz. Muhammed'e hakaret eden ahlaksız hakimlikte böyle çark etti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği adlı sitenin sorumlusu M.C.S.'nin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltı kararı verilmişti.





Şüpheli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Fatih ilçesinde gözaltına alınmıştı. M.S.C. tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"BELÇİKA'DAKİ ARDA YAZDI"

Şüpheli M.S.C.'nin hakimlik sorgusu ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Söz konusu sayfanın yöneticilerinden biri benim ancak söz konusu paylaşımı ben yapmadım. Arda isimli Belçika'da yaşayan birisi vardır. LGBT üzerine dernekler kurdu. Benim babam emekli imamdır. Hz. Muhammed hakkında böyle bir şeyi asla yapmam. Ankara Dernekler İl Müdürlüğü'nde Arda isimli şahsın bilgileri vardır. Kendileri benimle irtibatlarını kopardı.

Bu mailler tasarım ve yazılım üzerine uğraştığım için direkt müdahale etmem için benim telefonumda kuruludur. Yayınlandıktan sonra internet sitesinde Türk toplumu ve Müslümanlardan özür dileriz diye paylaşımı ben yaptım. Telefonumdaki Twitter uygulaması fazla yer kapladığı ve kullanmadığım için sildim.

TELEFON ŞİFRESİNİ UNUTTU

Söz konusu paylaşımı 13 Temmuz 2020 tarihinde akşam gördüm. Benim telefonumda bu hesapla ilgili bildirim gelmezdi ancak ben de genel olarak açıktı. Twitter hesabı askıya alındı ve özür metni yazıldı. Peygamber efendimiz ve İslamiyetin aleyhine olan paylaşımların bir kısmı benim dikkatimi çekmedi. Ben cep telefonumun ekran şifresini dün stres ve unutkanlıktan dolayı hatırlamıyorum" dedi.



SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH









