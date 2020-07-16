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    • 16.07.2020 20:20
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    'da yakalanan biri gri kategoride olan 2 tutuklandı

    Şenkaya ilçesi kırsalındaki operasyonda yakalanan ve örgütün sözde Grubunda bulunduğu tespit edilen biri gri kategoride 2 , sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Gri kategorideki terörist...

    Şenkaya ilçesinde JÖH ve PÖH timleriyle yürütülen operasyonda yakalanan "Deniz" kod adlı ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride aranan "Sipan" kod adlı 'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 , ardından adliyeye getirildi.

    Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi altında adliye sokulan teröristlerin, cumhuriyet savcılığında 3 saat süreyle ifadeleri alındı.

    Teröristler, ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    'un Şenkaya ilçesinde, 11 Temmuzda İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, gri kategoride aranan "Hejar" kod adlı etkisiz hale getirilmişti.

    Operasyonun devamında 12 Temmuz'da güvenlik güçlerinin sık ormanlık içerisinde yaptığı aramada sözde Grubu üyesi olduğu ve Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunmak isteyen "Deniz" kod adlı Ender Yalçın ve "gri" kategoride aranan "Sipan" kod adlı Adem Çallar, saklandıkları sığınak içerisinde sağ olarak yakalanmıştı.

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