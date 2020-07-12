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    • 12.07.2020 18:48
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    Gri listede aranıyordu! 'ya darbe üstüne darbe

    Jandarma () ve Polis Özel Harekat () timlerince terör örgütü mensuplarının yakalanması için yürütülen operasyonda Şenkaya kırsalında yakalanan 2 teröristten birinin gri listed aranan Sipan kod adlı olduğu öğrenildi.

    Gri listede aranıyordu! PKK'ya darbe üstüne darbe

    Jandarma timleri dün Şenkaya bölgesinde operasyon düzenledi.

    Bölgede yapılan operasyonda gri listede 500 bin lira ödülle aranan Hejar kod adlı Halis Eroğlu ölü olarak ele geçirilirken, 2 örgüt üyesi havanın karanlık olmasından ve bölgenin sık ormanlık olmasından faydalanarak kaçtı.

    JÖH VE PÖH HAREKETE GEÇTİ

    Jandarma () ve Polis Özel Harekat () timlerince terör örgütü mensuplarının yakalanması için yürütülen operasyonda saat 09.00 sıralarında sık ormanlık içerisinde yapılan aramada Deniz kod Ender Yalçın ve Sipan kod adlı saklandıkları sığınak içerisinde kıskıvrak yakalandı.

    Teröristlerden Adem Çallar'ın gri listede arandığı belirlendi. Sığınakta yapılan aramada 1 M-16, 1 Kaleşnikof piyade tüfeği ve 4 el bombası ele geçirildi.

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