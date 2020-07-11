Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Halis Eroğlu olduğu belirlendi.



İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirildi.



Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi. Teröristle birlikte, 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası ele geçirildi.