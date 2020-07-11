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    Son dakika: Etkisiz hale getirilen teröristin deki olduğu tespit edildi

    Son dakika haberi... 'un Şenkaya ilçesi kırsalında jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen teröristin, de aranan olduğu belirlendi.

    Yaşamla bağı koparılan terörist, gri kategoride çıktı

    'un Şenkaya ilçesi kırsalında jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen teröristin, de aranan olduğu belirlendi.

    İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist, etkisiz hale getirildi.

    Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Hejar kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi. Teröristle birlikte, 1 adet Ak-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası ele geçirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Etkisiz hale getirilen teröristin gri kategorideki Halis Eroğlu olduğu tespit edildi
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