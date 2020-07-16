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    • 16.07.2020 14:21
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    müptelası bu kez baro düzenlemesini AYM'ye götürdü

    , çoklu baronun kurulmasının önünü açan ve Meclis'te geçtiğimiz günlerde görüşülerek yasalaşan Avukatlık Kanunu'nun iptali için 'ye başvurdu. CHP , "Biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. İçtüzük ihlali nedeniyle teklifin tümünün iptalini istedik" ifadelerini kullandı.

    CHP baro yasasını AYM'ye götürdü

    Meclis'te uzun süre -MHP ile -HDP-İYİ Parti arasında tartışmalara neden olan baroların yapısıyla ilgili kanun, Meclis'ten geçerek 'de yayınlanmıştı.

    Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte CHP, itiraz sürecini başlatacağını duyurmuştu.

    CHP'DEN İPTAL BAŞVURUSU GELDİ
    CHP , "Baro Yasası" olarak bilinen avukatlık yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapan yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasanın iptali için 'ye başvurdu.

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